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- Albayrak Ailesi'ne sosyal medya saldırısı: 5 gözaltı
Albayrak Ailesi'ne sosyal medya saldırısı: 5 gözaltı
Bakan Albayrak'ın çocuk sevincini paylaştığı tweet'ine gelen çirkin saldırılar nedeniyle İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 01.07.2020 - 15:11
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara, soruşturma başlatılmıştı.
HESAPLAR TESPİT EDİLDİ
Dün paylaşımları nedeniyle Mersin'de bir kişinin gözaltına alınmasının ardından, bugün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında saldırı yapan hesapların kullanıcıları tespit edildi.
5 KİŞİ GÖZALTINDA
BakanıAlbayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.