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    Albayrak Ailesi'ne sosyal medya saldırısı: 5 gözaltı

    Bakan Albayrak'ın çocuk sevincini paylaştığı tweet'ine gelen çirkin saldırılar nedeniyle İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.07.2020 - 15:11
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    Albayrak Ailesi'ne sosyal medya saldırısı: 5 gözaltı #1

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlara, soruşturma başlatılmıştı.

    HESAPLAR TESPİT EDİLDİ

    Dün paylaşımları nedeniyle Mersin'de bir kişinin gözaltına alınmasının ardından,  bugün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında saldırı yapan hesapların kullanıcıları tespit edildi.

    5 KİŞİ GÖZALTINDA

    BakanıAlbayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da 5 kişi gözaltına alındı.

    Albayrak Ailesi'ne sosyal medya saldırısı: 5 gözaltı #2

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