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- Albayrak: Küçülme değil, yılı büyüme ile kapatacağız
Albayrak: Küçülme değil, yılı büyüme ile kapatacağız
Bakan Albayrak, 2020 yılının koronavirüse rağmen büyüme ile bitirileceğini söyledi.
- AA
- 27.05.2020 - 21:33
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu süreç geçtiğinde Türkiye, büyümeden işsizliğe kadar bir çok alanda, dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak. Bu yılı pozitif büyüme ile kapatacağız. Koronavirüs krizine rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz.
Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak.
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