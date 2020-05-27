Albayrak: Küçülme değil, yılı büyüme ile kapatacağız

Bakan Albayrak, 2020 yılının koronavirüse rağmen büyüme ile bitirileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu süreç geçtiğinde Türkiye, büyümeden işsizliğe kadar bir çok alanda, dünyaya kıyasla en az etkilenen ülke olacak. Bu yılı pozitif büyüme ile kapatacağız. Koronavirüs krizine rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz.

Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak.

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