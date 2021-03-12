ALES başvuruları başladı mı? 2021 ALES/1 başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvuruları başladı mı? 2021 ALES/1 başvurusu nasıl yapılır?

Akademisyen olma hayali kuran binlerce aday, 2021 ALES/1 başvuruları hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 2021 ALES/1 başvuruları başladı mı? ALES başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından ALES başvurularına ilişkin bir duyuru yayımlandı. Bu duyuru ile birlikte ALES başvuruları resmen başlamış oldu.

Yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılacağı 2021 ALES/1 sınavı başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre yapılacak.

Peki, 2021/1 ALES başvurusu nasıl yapılır? 2021 ALES/1 başvuru ekranı..

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte ALES 2021/1 sınav başvuru ekranı açıldı. 12 Mart yani bugün itibarıyla başlayan ALES başvuruları, 22 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Başvuru tarihini kaçıran adaylar, 1 Nisan 2020 tarihinde geç başvuruda bulunabilecek.

2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek olan ALES/1'in sonuçları 27 Mayıs tarihinde açıklanacak.

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES'e katılım sağlayacak olan adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirebilecek. 145 TL olan ALES başvuru ücreti, belirtilen bankalara yatırıldığında, başvuru işlemleri tamamlanmış olacak.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ALES BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN





HES KODU UYARISI

Sınava başvururken HES kodu bilgisi alınacağı için adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmeleri gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisini Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.

