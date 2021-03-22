ALES başvuruları ne zaman bitiyor, saat kaçta? 2021 ALES/1 başvurusu nasıl yapılır?

ALES başvuruları ne zaman bitiyor, saat kaçta? 2021 ALES/1 başvurusu nasıl yapılır?

Akademisyen olma hayali kuran binlerce aday, 2021 yılında gerçekleştirilecek olan ALES başvuruları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 ALES/1 başvuruları ne zaman bitiyor, saat kaçta?

2021 yılında gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları için araştırmalar sürüyor.

Yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılacağı 2021 ALES/1 sınavı başvurularının ne zaman sona ereceği merak eidliyor. Akademisyen olma hayali kuran binlerce öğrenci, ''2021 ALES başvuruları ne zaman bitiyor, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, 2021 ALES başvuruları ne zaman bitiyor? ALES/1 başvurusu nasıl yapılır? İşte, ALES/1 başvurusu hakkında bilgiler..

2021 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 12 Mart tarihinde başlayan ALES/1 başvuruları, 22 Mart tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Ücret ödeme için son gün 23 Mart olarak açıklandı.

Adaylar, 2 Mayıs'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

ALES/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.

145 TL olan ALES başvuru ücreti, belirtilen bankalara yatırıldığında, başvuru işlemleri tamamlanmış olacak.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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