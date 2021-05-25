ALES cevap kağıtları erişime açıldı: 2021 ALES/1 cevap kağıdı görüntüleme ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 ALES/1 sınavı cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021 ALES/1 cevap kağıdı görüntüleme ekranı..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mart-22 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/1) 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti.

27 Mayıs tarihinde açıklanması beklenen ALES sonuçları bugün açıklandı. Akabinde ÖSYM, ALES/1 cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.

İşte, 2021 ALES/1 cevap kağıdı görüntüleme ekranı...

2021 ALES/1 CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021-ALES/1 sınavının cevap kâğıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını duyurdu.

ÖSTM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.00'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.