ALES ne zaman 2021? ALES sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi 2021

ALES ne zaman 2021? ALES sınav tarihi belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi 2021

ÖSYM, koronavirüs nedeniyle ertelenmek zorunda kalan sınavların 2021 yılındaki tarihlerini açıkladı. Akademik kariyer ve yüksek lisans yapmak isteyen adaylar "ALES ne zaman" sorusunu araştırıyor.

Üniversitelerde yüksek lisans eğitimi almak veya akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na (ALES) girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Koronavirüs nedeniyle ertelenmesine karar verilen bazı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarının 2021 yılında ne zaman yapılacağı belli oldu.

Adaylar, ALES ne zaman, ÖSYM 2021 sınav takvimi gibi konularda yoğu araştırma yapıyor. Peki ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM ALES 2021 NE ZAMAN?

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması;

''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine https://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz."

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ