ALES kaç dakika, kaç soru var? 2021 ALES/1 refakatçi izin belgesi gerekli mi?

Bugün gerçekleştirilecek olan 2021 ALES/1 sınavı için adaylar, sınav süresi ve sınav saatini merak ederken sokağa çıkma yasağı nedeniyle refakatçi izni gerekir mi? sorusuna da yanıt arıyor.

17 günlük tam kapanma dönemine denk gelen 2021 ALES/1 sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

ÖSYM tarafından erteleme kararı alınmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 2 Mayıs 2021 Pazar günü yani bugün gerçekleştirilecek.

Akademik kariyer planlayan adaylar, ALES sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, ALES kaç dakika sürecek gibi sorulara yanıt arıyor. Öte yandan ALES için refakatçi izin belgesinin gerekli olup olmadığı da merak ediliyor.

Peki, ALES sınavı kaç dakika, kaç soru var? ALES refakatçi izin belgesi gerekli mi? İşte, 2021 ALES/1 giriş belgesi....

2021 ALES/1 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU VAR?

2021 ALES/1 sınavı planlandığı gibi bugün gerçekleşecek. Sınav merkezleri adayların sınava giriş belgelerinde yer alırken, sınav saati ise 10:15 olarak belirlendi. Her sınavda olduğu gibi adaylar saat 10:00'dan itibaren sınav binalarına giriş yapamayacak.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonraki ilk 110 dakika içinde adayların sınav salonundan çıkmaları yasak olacak ve çıkan adaylar bir daha salona alınmayacak olup sınavları geçersiz kabul edilecek.

Adaylara 50 sözel 50 sayısal alandan olmak üzere toplamda 100 soru için 150 dakika süre tanınan ALES sınavı 12:45'te bitecek. Ancak sınavını daha erken bitiren adaylar daha önce çıkabilecek.

ALES REFAKATÇİ İZNİ GEREKİR Mİ, YASAKTAN MUAF MI?

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişilerin listesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Listeye göre, sınava giren kişiler ile refakatçileri sınav süresi boyunca yasaktan muaf tutuldu.

Dolayısıyla sınav için görevli olanların yanı sıra ALES refakatçi ve yakınları da Pazar günü sınav bitimine kadar yasaktan muaf sayılacak.

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri yasaktan muaf olacak.

2021 ALES/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

02 MAYIS 2021 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ



