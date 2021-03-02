ALES sonuçları açıklandı mı? 2020 ALES/2 sonuç sorgulama ekranı

ALES sonuçları açıklandı mı? 2020 ALES/2 sonuç sorgulama ekranı

2020 ALES/2, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenmişti. Ertelenen ALES, 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirildi. Adaylar, ALES sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 ALES/2, 21 Şubat Pazar günü gerçekleştirilmişti.

Sınava giren adaylar, ALES sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Arama motorları üzerinden ''ALES sonuçları 2021 açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? İşte, Akademik Personel Seçme Sınavı (ALES/2) sonuçları sorgulama ekranı..

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ALES sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması, ÖSYM Başkanı Aygün'den geldi. Aygün, ''Değerli ALES adaylarımız, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır.'' açıklamasında bulundu.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI