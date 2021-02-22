ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES puan hesaplama..

ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ALES puan hesaplama..

Binlerce adayın katılım gösterdiği ALES 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sınava giren adaylar, ‘’ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna cevap arıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen 2020 yılının ALES’in ikinci oturumu 21 Şubat yani dün gerçekleştirildi.

Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce adayın katıldığı sınavda adaylara sözel ve sayısal olmak üzere tam 100 soru yöneltildi.

Yapılan sınavın ardından kitapçık ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi.

Sınava giren adaylar, ‘’ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak ve puan hesaplaması nasıl yapılır?’’ sorularının cevabını araştırıyor.

Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 ALES puan hesaplama..

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 ALES 1 oturumunun sonuçları 3 Eylül'de öğrencilerin erişimine açılmıştı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olup sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

21 Şubat tarihinde saat 12.45'te tamamlanan sınav sonrasında ALES soruları ve cevapları gündemdeki yerini aldı.

ALES kitapçık ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ağırlıklı puanların hesaplanmasının ardından bu puanlar, aşağıdaki formül aracılığıyla 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.