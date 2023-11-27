Alev Alatlı: Müslüman Türkler giderse, dünyaya yazık olur Yazar Alev Alatlı, Türkiye'nin ve Müslüman Türklerin dünyaya yön vermede bir sorumluluğu olduğunu belirterek, "Ölmek zor değil, biz ölmesini bilen insanlarız ama bu dünyaya yazıktır. Türkler giderse bu dünyaya yazık olur" dedi.

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AA & Ensonhaber

İsrail, 7 Ekim'den beri Hamas baskını bahane ederek Gazze'de adeta bir soykırım yapıyor.

Batı'nın kısmen İsrail'i haklı gördüğü, sivil katliamı da görmezden geldiği, Doğu'nun da bu katliamlara eleştirmekten başka bir şey yapmadığı şu günlerde, Türkiye'nin akıl ve vicdan eksenindeki kararlı duruşu ve çabaları dikkat çekiyor.

Alev Alatlı'dan Filistin yorumu

Alev Alatlı, Anadolu Ajansı'ndan Betül Sümeyye Yavuz'a verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



1986'da Yaser Arafat tarafından ‘Özgürlük Madalyası’yla onurlandırılan usta yazar Alev Alatlı, İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Natanyahu iblistir, şeytan kaosta gelir"

Bu hercümercün içinde iblis yol aldı. Netanyahu iblistir. Varsa eğer bir modern gün şeytanı, o Netanyahu'nun ta kendisi. Daha evvel de vardı. Tam o şeytana göre bir durum, herkesin bir telden çaldığı.. Şeytan kaosta gelir. Şu dünyadaki, Avrupa'daki kaosa baksanıza. Katiyyen kendimizin kaosa düşmesine izin vermemeliyiz.

"Elinde geleni değil, olması gerekeni yapmak zorundasın"

Şahsen beni çok mutlu ediyor ki, içlerinde bir şey olan insanlar var. Ama Alev Alatlı olarak, içlerinde bir şey olan insanlara aldırmıyorum. Göster bana, yap. 'Elimden geleni yaptım', hiçbir şey ifade etmez. Elinde geleni değil, olması gerekeni yapmak zorundasın bu dünyada.

"O yas bayrağı inmemeliydi"

Yani ahlaki değerlere sahip çıkmamız lazım. Kendimizin bizatihi sahip çıkmamız lazım. Bize bile, Filistin'de bu kadar ağır bir şekilde ölen çocukların ahlaki tarafı dokunmuyor. En iyisi biziz, bize bile dokunmuyor. O yas bayrağının belki de aşağı inmemesi lazımdı.

"Cumhurbaşkanı, halktan destek almalı"

İkincisi, caydırıcı olmayı bilmemiz lazım. Oturduğumuz yerde bu iş olmuyor. Allah'a çok şükür, ters zamanlarda neyin ne olduğunu bilen bir şey var, kalbi öyle giden bir Cumhurbaşkanımız var, tamam. Ama adama yardım lazım ve bu yardım halktan ve sizlerden gelecek. Bir insan kendi başına ancak o kadar yapabilir. Ölmek zor değil, biz ölmesini bilen insanlarız ama bu dünyaya yazıktır. Türkler giderse bu dünyaya yazık olur, Türk Müslümanları giderse.



