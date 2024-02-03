AA & Ensonhaber

Yazar ve mütefekkir Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alatlı için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Eyüp Sultan Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ebediyete uğurladığımız Alev anamız, ablamızla da ebediyette Rabbim bizleri haşru cem eylesin." dedi.

"Ablaların ablasını Hakk'a uğurluyoruz"

Konuşmasında Erdoğan, "Ablaların ablasını Hakk'a uğurluyoruz." diyerek şöyle devam etti:

Muhabbetinde hep şunu söylerdi: anneciğim, ablacığım... Hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı.



Cumhurbaşkanlığının ödüller ödülünden bir tanesini alan bir ablamızdı. Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi.



O güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada haşru cem eylesin.