Alev Alatlı'nın vasiyeti paylaşıldı 79 yaşında hayata veda eden yazar Alev Alatlı'nın ölümden sonra yayınlanması için nasihatlerini içeren bir vasiyet yazdığı ortaya çıktı. Türkiye'nin benzersiz kimliğine değinen Alatlı, ülkeyi, her bir dalı farklı bir evreyi temsil eden salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzetti.

ensonhaber.com

Ünlü yazar Alev Alatlı, yaklaşık 1 yıldır İstanbul Bağcılar’da bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Alatlı'yla ilgili dün kötü haber geldi.

Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

"Düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendisine has bir kimliği vardır, Türkiye’nin"

Ölümüyle sevenlerini üzen Alatlı'dan geriye çok sayıda ölümsüz eser kaldı.

Alev Alatlı'nın ölümden sonra yayınlanması için nasihatlerini içeren bir vasiyet yazdığı ortaya çıktı.

Alatlı'nın sosyal medyada paylaşılan sözlerinde Türkiye tanımına yer vererek "Unutmayın ki düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendisine has bir kimliği vardır, Türkiye’nin" dedi.

"Zor zamanları fırsata çevirin"

Sosyal medya paylaşımında Alatlı'nın son sözleri şöyle yer aldı:

Güneş her gün daha mütekâmil bir dünyaya doğmaz. Tarih ezelden ebede dümdüz uzanan doğrusal bir hat değil, devirli bir oluşumdur. Gün olur, en gerideki en öndekinden ileride olur. Aristarkus, Kopernik’e “zıpçıktı astrolog” diyen devrimci Martin Luter’den daha ilericidir. Ahmet Yesevi, Kadızade Mehmet’in çok ötesinde. Siz istihkâmlarınızı güçlendirin, zor zamanları fırsata çevirin. Benim yaşıma geldiğinizde, benim hiç olamadığım kadar hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn olun.

"Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, bütüne bakmayı adet edinin"