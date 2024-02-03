Alev Alatlı'nın vasiyeti paylaşıldı

Ünlü yazar Alev Alatlı, yaklaşık 1 yıldır İstanbul Bağcılar’da bulunan özel bir hastanede tedavi görüyordu.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Alatlı'yla ilgili dün kötü haber geldi.
Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti.
"Düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendisine has bir kimliği vardır, Türkiye’nin"
Ölümüyle sevenlerini üzen Alatlı'dan geriye çok sayıda ölümsüz eser kaldı.
Alev Alatlı'nın ölümden sonra yayınlanması için nasihatlerini içeren bir vasiyet yazdığı ortaya çıktı.
Alatlı'nın sosyal medyada paylaşılan sözlerinde Türkiye tanımına yer vererek "Unutmayın ki düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendisine has bir kimliği vardır, Türkiye’nin" dedi.
"Zor zamanları fırsata çevirin"
Sosyal medya paylaşımında Alatlı'nın son sözleri şöyle yer aldı:
Güneş her gün daha mütekâmil bir dünyaya doğmaz. Tarih ezelden ebede dümdüz uzanan doğrusal bir hat değil, devirli bir oluşumdur. Gün olur, en gerideki en öndekinden ileride olur. Aristarkus, Kopernik’e “zıpçıktı astrolog” diyen devrimci Martin Luter’den daha ilericidir. Ahmet Yesevi, Kadızade Mehmet’in çok ötesinde. Siz istihkâmlarınızı güçlendirin, zor zamanları fırsata çevirin. Benim yaşıma geldiğinizde, benim hiç olamadığım kadar hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn olun.
"Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, bütüne bakmayı adet edinin"
Aziz ülkemize gelince, ille de bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz Türkiye’yi. Bir sürgünü çiçeğe dururken, diğerinin kurumakta, ötekinin meyve vermekte olduğunu görün. Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, bütüne bakmayı adet edinin. Unutmayın ki düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendisine has bir kimliği vardır, Türkiye’nin. Batmaz. Batarsa, okyanuslar taşar. Mademki son temsilcileriyiz Gezegen’in iyiliği için yaşatılması elzem bir medeniyetin, bizi durduracak tek “gerçek”, soğuyan Güneş’in dünyamızı yarı yolda bırakması ihtimali olmalı.
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