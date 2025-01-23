AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'yu geçtiğimiz günlerde Beştepe'de kabul etti.

Görüşmeye ilişkin açıklama Uğurlu'dan geldi.

Ahmet Uğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaklaşık yarım saat görüştüğünü söyledi.

"ÇOK GÜZEL VE HÜRMETLİ KARŞILADI"

Erzincan'da il merkezine bağlı Beşsaray köyünde ikamet eden Ahmet Uğurlu, bazı hususları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığını ifade ederek şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel karşıladı ve hürmetli davrandı. Ben kendisine, 'Sayın Cumhurbaşkanım, bu kadar padişahlar geldi geçti, sayısız cumhurbaşkanları geldi geçti, hepsi de Aleviliğin ne olduğunu biliyorlardı ama hiçbirisi aydınlatma yoluna girmedi, çekindiler. Zatıaliniz bu gerçeği açıkladınız. Elhamdülillah sizi gördüğüme bin şükürler olsun. Siz Aleviliğin gerçeklerini tüm yönleri ile açıkladınız. Daha açıkçası, Alevilik aydınlansın diye Alevi-Bektaşi Kurumu kurdunuz. Bu kurum çok güzel çalışmalar yapıyor.' dedim.

"HER CEMEVİNE DEDE İLE ZAKİR ATANMALI"

Uğurlu, Alevi Dedesi yetişmesi için bir kursun bulunmadığını ayrıca her cemevine dede ile zakir atanması yönünde taleplerini ilettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya olumlu yaklaştığını dile getirdi.

Alevi dedelerine Kur'an-ı Kerim'i öğretecek hocaların tayin edilmesi gerektiğini anlatan Uğurlu, bu konuyu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiğini ve "onu da yapalım" dediğini ifade etti.

Kendisinin yıllardır hiçbir ücret almadan zakirlik ve dedelik yaptığını söyleyen Uğurlu, imamlar gibi Alevi Dedelerine de maaş bağlanmasını talep etti.

Alevi seyitlerin bundan sonra Kur'an'a aşina olarak yetişmesini isteyen Uğurlu, "Kur’an-ı bilmeyen bir insanın, dedelik yapma imkanı olmaz. Temelden haberi olmayan insan İslam'ı özendiremez, sevdiremez. Gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız oldukça olgun, oldukça bilgin, oldukça saygın ve beni gülerek karşıladı." diye konuştu.

Uğurlu, görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir deyiş de okuduğunu belirtti.

"GÖRÜŞMEYİ ANLAYACAK KABİLİYETTE İNSANLAR MAALESEF AZ"

Ziyarette bulunan Uğurlu'nun oğlu olan Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sorunlarını ve dertlerini anlatmak için babasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gittiklerinden bahsetti.

Alevilerin şimdiye kadar söyleyemediklerini ve söylettiremediklerini babasının en güzel şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığını söyleyen Uğurlu, şunları kaydetti:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Sorunlarımızı, dertlerimizi Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten başkanlara, milletvekillerine, bakanlara söylemek zorundayız. Hükümetler gelip geçici ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ebedi olarak kalacaktır. Aleviliğin özünün, İslam’ın özü olduğunu, Allah, Muhammed, Kur'an ve Ehlibeyt olduğu düşünceleri anlatıldı. Görüşme çok olumlu geçti ama bunu anlayacak kabiliyette insanlar maalesef az. Eğer milletvekilleri bunu(Alevilerin sıkıntılarını) anlatamıyorsa, mecbur kaldık, babam bunu anlatmak zorunda kaldı. Diğer parti milletvekilleri anlatsaydılar. Alevilik 100 yıldır bu devlete hizmet ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Alevilerin harcı vardır.

DEVLET BÜYÜKLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Uğurlu, babasının anlattığı her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatle dinlediğini söyleyerek, devlet büyüklerine teşekkür etti.