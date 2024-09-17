Alevi dedesi isyan etti: Dedelik adına Ermenileri Yahudileri destekliyorsunuz Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sahte dedelere sert tepki gösteren Alevi Dedesi Ahmet Ünver, Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberi kabul etmeyenleri soytarı olarak nitelerken, "Dedelik adına Ermeni ve Yahudileri destekliyorsunuz" dedi.

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Haber Merkezi

Tarihten itibaren Sünni ve Alevi ayrımı olmaksızın tüm kesimler bir arada yaşadı.

Ancak 80'li yıllardan itibaren fitne gruplarının çalışmalarıyla ayrımcılık hat safhaya çıktı.

Özellikle din adı altında tüm kesimlerde yapılan sömürüler ise tehlikeli boyutlara ulaştı.

SAHTEKAR DEDLERE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Alevi Dedesi Ahmet Ünver, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sahte dedelere sert tepki gösterdi.

"MEMLEKETİN BAŞINA BELASINIZ"

Kur'an-ı Kerim'i ve peygamberi kabul etmeyenleri soytarı olarak niteleyen Ünver, "Memleketin başına belasınız." ifadelerini kullandı.

"DEDELİK ADINA ERMENİ VE YAHUDİLERİ DESTEKLİYORSUNUZ"

Ünver'in "Dedelik adına Ermeni ve Yahudileri destekliyorsunuz." sözleri en tepkili sözleri oldu.

"4 KİTABI KABUL ETMİYOR"

Alevi Dedesi Ahmet Ünver, tepkisinde şunları söyledi:

Bugünkü sohbet konum Sivaslı bir dedenin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sohbet. Bu çıkıyor yanında birisi saz, saygımız sonsuz yalnız oradaki konuşmasında 4 kitabı kabul etmiyor ve peygamberin Hz. Ali olduğunu söylüyor. Ahmak, peygamber dediğin Hz. Ali, Allah’ın velisidir o ondandır o ondan. Kanı da canı da Muhammed'dendir. Onlar et ile kemik gibidirler. Kur’an-Kerim’i kabul etmiyorum diyor orada yazmaz ki Hz. Ali’nin peygamber olduğu, ‘Muhammeden Resulullah’ yazar.

"SAHTEKARLARA SAKIN İNANMAYIN"

Kur'an-ı Kerim'i, Peygamberi kabul etmiyorsan, namazı kabul etmiyorsan, 4 kitabı kabul etmiyorsan sen soytarısın. Sizler Türkiye’de dedelik adına Ermeni ve Yahudileri destekliyorsunuz. Bu memleketin başına büyük belasınız. Sünni kardeşlerimizle araya ateş koyan fitnesiniz. Eğer bir dede dergahta içki içiyorsa, daha sonra insanları sömürüyorsa, dedeyim diye sadece saz çalıyorsa onlar dede falan değildir. Kur'an’sızdır, Allah’sızdır onlar. Onlar tamamen bir numaralı münafıktır. Yazıklar olsun, Allah bir, Hz Muhammed elçisi, Hz. Ali yardımcısı, Kur’an-ı Kerim rehberimiz, dinimiz İslam’dır. Onun için kendinize gelin ey sahtekar dedeler. Hepimiz kardeşiz, bu sahtekarlara sakın inanmayın. Hepinizi seviyorum bütün Sünnileri ve Alevileri seviyorum.