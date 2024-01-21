Alevi dedesiydi: AK Parti'nin Kadıköy belediye başkan adayı Veli Arslan, çalışmalara başladı... AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları belli olurken, Kadıköy'de aday olarak Veli Arslan gösterildi. Aynı zamanda Alevi vatandaşı olan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy'e hizmet belediyeciliğini getireceklerini söyledi.

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Türkiye, yerel seçimlere gidiyor...

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, iradesini ortaya koyacak ve belediye başkanlarını seçecek.

Seçimlere artık sayılı günler kalırken, siyasi partilerin adayları da belli oldu.

Bu kapsamda da en fazla merak edilen ise AK Parti'nin İstanbul'daki ilçelerde açıklayacağı başkan adaylarıydı...

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adayları tek tek açıkladı.

İBB başkan adayı Murat Kurum'un liderliğindeki seçim süreciyle 25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçede isimler belli oldu.

Bu isimlerden birisi de Kadıköy'den aday gösterilen Veli Arslan...

"Sizin için varız, Kadıköy için varız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kadıköy için aday gösterdiği Veli Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kadıköy'e hizmet belediyeciliğini kazandıracaklarını söyledi.

Arslan paylaşımında, "Kıymetli Kadıköy'lü hemşehrilerim.. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak ilan edildim.Sadece İstanbul diyerek bugün hep birlikte yola revan oluyoruz…

Seçim kampanyamızı buradan kadim Kadıköy'ümüzden ilan ediyoruz. Sizin için VARIZ! Kadıköy için VARIZ!

Sahaya birlikte ineceğiz İstanbulumuza ve Kadıköyümüze hizmet belediyeciliğimizi kazandırmak için çalışmalarımıza HEP BİRLİKTE başlayacağız.

Tüm Kadıköy'lü komşularımı, gencinden yaşlısına sevgilerimi saygılarımı muhabbetlerimi sunuyorum." dedi.

Alevi dedesiydi, AK Parti'den Kadıköy için aday gösterildi

Kadıköy için çalışmalara belediye başkan adayı gösterildiği andan itibaren başlayan ve aslen Tokat Erbaalı olan Arslan, aynı zamanda da bir alevi vatandaşı.

Mayıs seçimlerinde de sahada çalışmalarını sürdüren ve bu kapsamda da alevi vatandaşlarla yakından ilgilenen ve o dönem ilk olarak Tuzla Konaşlı Cemevi'ne ziyarette bulunan Arslan, kendisinin de bir alevi vatandaşı olduğunu ve AK Parti'nin her kademesinde alevilerin yer aldığını belirtmişti.

Arslan ayrıca, cemevlerine her türlü desteğin verildiğini ve tüm ihtiyaçların hızlı bir şekilde yerine getirildiğini de sözlerine eklemişti.

Arslan'ın bu defa Kadıköy'den belediye başkanlığı için aday gösterilmesi de alevi vatandaşların AK Parti'de en üst seviyede temsil edildiğinin ve her kademede yer aldıklarının en iyi örneklerinden birisi oldu.