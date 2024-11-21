Alevi dernek ve federasyonlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

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CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Kasım'da hakim karşısına çıkacak...

Hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasına katılacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "safları sıklaştırın" başlıklı video yayınladı.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından başlayan CHP'ye muhalefete yakın isimlerin destek açıklamaları devam ediyor

Bu kapsamda Alevi Federasyon ve Dernekleri'nden yapılan ortak yazılı basın açıklaması ile Kılıçdaroğlu'na destek geldi.

Adaletsizliğin karşısında yer aldıklarını bildiren federasyon ve dernekler, ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMUŞ BİRİSİDİR"

"Nerede bir adaletsizlik varsa tam karşısındayız.

Ülkemizi yoksullar ve adalet isteyenler için yaşanmaz hale getiren iktidar, muhalefeti yok etmek için her türlü hukuksuzluğa başvuruyor.

Bunun son örneğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılanmasında görüyoruz. CHP Genel Başkanlığı döneminde Alevi olduğu için defalarca hakarete uğrayan Kılıçdaroğlu bu ülkede milletvekilliği, ana muhalefet partisinin genel başkanlığını yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuş birisidir.

Sürekli demokrasiden, özgürlükten ve adaletten bahseden iktidar ortaklarına bir kez daha soruyoruz: Peki ülkenin üçüncü büyük partisinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olmuş Selahattin Demirtaş neden cezaevinde?

Halkın oylarıyla seçilmiş milletvekili Can Atalay neden cezaevinde? Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıp kayyum adi altında neden halkın iradesi gasp ediliyor?

Sizlerin adalet anlayışınız, hırsızların, kadın ve çocuk düşmanlarının, doğa katliamcılarının, rantçıların özgürlüğü müdür? Siz demokrasi denildiğinde, halkın sessizliğini kastediyorsunuz. Ama biz susmayacağız, 72 milletle omuz omuza vererek bozuk düzenin çarkını kıracağız.

"DERHAL ERKEN CEÇİM YAPILMALI"

Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan dava, muhaliflere parmak sallamaktır. Halka gözdağı vermektir.

Biz örgütsel geçmişi onlarca yıla dayalı Alevi kurumları olarak diyoruz ki; Ülke derhal erken seçime gitmeli ve bu iktidar değişmelidir.

"KILIÇDAROĞLU YALNIZ DEĞİLDİR"

Bozuk düzenin çarkına karşı; gelin canlar bir olalım yoksulun hakkını alalım!

Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir!