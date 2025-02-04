Alevi dernekleri, Ahmed Şera'nın Türkiye'ye gelmesine tepki gösterdi

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü.



Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'den kaçmasının ardından yeni bir hükümet kurarak 30 Ocak 2025 tarihinde ülkenin cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed Şera, uluslararası alanda ilk resmi ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Türkiye’ye gerçekleştiriyor.

TARİHİ ZİYARET GERÇEKLEŞİYOR

Şera, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşüyor.

ALEVİ DERNEKLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'deki Alevi dernekleri, Ahmed eş-Şera'nın Türkiye'yi ziyaret etmesine tepki gösterdi.

"ÜLKEMİZDEN VE SURİYE'DEN DEFOL"

Alevi dernekleri olarak yaptıkları açıklamada "İnsanlığa karşı sayısız suçları işlemiş Alevi düşmanı katil Colani ülkemizden ve Suriye’den defol." ifadelerini kullandı.

"ONUN TAKTIĞI KRAVAT ELİNDEKİ KANI KAPATAMAZ"

Yazılı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Uluslararası çete liderini devlet başkanı statüsü ile karşılamak başta Orta Doğu halkları olmak üzere biz Alevilere de parmak sallamaktır. 22 yıllık iktidarları döneminde birçok antidemokratik uygulamalarla karşı karşıya bırakıldık fakat bu durum hepsini de aşan bir haldir. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu dünyada birçok ülkenin terörist ilan ettiği Colani katildir, teröristtir.

Yargılanması gerekirken onu protokolde karşılamak işlediği suçları aklamaktır. Onun taktığı kravat elindeki kanı kapatamaz. O, Suriye’de on binlerce Ezidi, Kürt, Hristiyan ve Alevi’nin katilidir. Colani Suriye halklarının katliamından sorumludur. Milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilmesinden sorumludur. Katil Colani ülkemizden ve Suriye’den defol."

BİLDİRİYİ DESTEKLEYENLER

Açıklamaya imza atan Alevi derneklerinin isimleri ise şöyle: