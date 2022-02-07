Alevi derneklerinden elektrik faturası ödememe kararı

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, elektrik faturalarını ödememe kararı aldıklarını duyurdu.

Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Küçükçekmece'de Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı da olan Celal Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alevi Dernekleri Federasyonun bileşenleri olarak, elektrik faturalarını ödememe kararı aldık." ifadelerini kullandı.

"CEMEVLERİMİZ TİCARETHANE DEĞİL, İBADETHANEDİR"

Çarşamba günü mahkemelere toplu olarak başvuracaklarını belirten Fırat, "Eşit yurttaşlık istiyoruz! Buyrun gelin elektriğimizi kesin. Cemevlerimiz ticarethane değil, ibadethanemizdir" dedi.

22 CEMEVİNİ KAPSIYOR

Fırat, konuya dair şunları söyledi:

"Aldığımız karar şu an 22 cemevini kapsıyor, ancak kısa sürede tüm ülkedeki cemevlerini kapsayacak. Birçok yerden arayıp biz de ödemeyeceğiz diyorlar."

AİHM, CEMEVLERİNİ HAKLI BULMUŞTU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Cem Vakfı'nın cami, kilise ve sinagoglarda olduğu gibi elektrik faturasından muaf tutulma talebinin Türk mahkemeleri tarafından olumsuz karşılanması üzerine yaptığı başvuruda cemevlerinin de ibadethane olduğuna ayrımcılık yapılamayacağı yönünde karar vermişti.