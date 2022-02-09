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    Alevilere küfürler yağdıran şahıs tutuklandı

    Alevilere küfürler yağdıran şahıs tutuklandı

    Sosyal medya hesabından Alevi vatandaşlara küfürler yağdıran Yakup T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 22:25
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 22:29
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    Kocaeli'de, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup T.,  Alevilere küfürler yağdırdı.

    Yakup T.'nin sosyal medyada büyük tepkilere neden olan görüntüleri binlerce yorum alırken, Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

    Yapılan şikayetler üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup T.'yi gözaltına aldı.

    ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

    Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada Alevilere yönelik küfürler etmesi nedeniyle gözaltına alınan Yakup T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Yakup T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Alevilere küfürler yağdıran şahıs yakalandı VİDEO ARŞİV

    Alevilere küfürler yağdıran şahıs tutuklandı #1

    Alevilere küfürler yağdıran şahıs tutuklandı #2


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