- Haberler
- Gündem Haberleri
- Aleyna Çakır ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun: Seni de öldüreceğim
Aleyna Çakır ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun: Seni de öldüreceğim
Aleyna Çakır ölümünde baş şüpheli olarak bilinen Ümitcan Uygun, sosyal medyada açılan bir canlı yayın esnasında Tiktok fenomenini ölümle tehdit etti.
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 15:51
- Güncelleme : 23.12.2020 - 15:54
Geçtiğimiz haziran ayında evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, dün akşam Tiktok hesabı üzerinden bir canlı yayın başlattı.
Katılımcıların sorularını yanıtlayan Uygun’un programına Tiktok fenomeni Abdullah S. katıldı.
"SENİ DE TEHDİT EDİYORUM, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"
Abdullah S., Ümitcan’a “Beni de mi öldürüp intihar süsü vereceksin?” diye sordu.
Ümitcan, bunun üzerine tehditler ve küfürler yağdırmaya başladı; “Seni de tehdit ediyorum. Seni öldüreceğim.” sözleri dikkat çekti.