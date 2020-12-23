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Aleyna Çakır ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun: Seni de öldüreceğim

Aleyna Çakır ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun: Seni de öldüreceğim

Aleyna Çakır ölümünde baş şüpheli olarak bilinen Ümitcan Uygun, sosyal medyada açılan bir canlı yayın esnasında Tiktok fenomenini ölümle tehdit etti.