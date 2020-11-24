Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun: Kudurun

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, sosyal medya hesabından yaptığı yayında "Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.

3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın ölümü günlerce çok tartışılmıştı.

Olayın öncesinde Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Konuyla ilgili Uygun gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı.

"BEN AYAKTA DURDUĞUM SÜRECE SİZ KUDURUN, KAFAYI BOZUN"

Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümitcan Uygun, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Uygun, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak, "Benim hakkımda kötü yazan arkadaşlar sizin hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.

ANNESİ ÖLÜ BULUNMUŞTU

Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulunmuştu.