Aleyna Çakır'ın ailesine koruma kararı

Aleyna Çakır'ın babası, kızlarının ölümüyle ilgili soruşturmada ifadesi alınan Ümitcan Uygun'un ağabeyi E.U hakkında, kendilerini tehdit ettiği gerekçesiyle, 6 ay süreyle koruma kararı aldırdı.

Ankara'da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen'in babası Himmet Esen ve ağabeyi Mehmet Esen, Ümitcan Uygun'un ağabeyi E.U.'nun kendilerini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Baba ve oğlu, E.U. hakkında mahkemeden tedbir kararı uygulanmasını talep etti.

6 AY SÜREYLE KORUMA KARARI

Esen Ailesi'nin talebini değerlendiren Ankara 1’nci Aile Mahkemesi, E.U. hakkında 6 ay süreyle koruma kararı verdi.

Mahkeme kararında, "Tedbir isteyene karşı dayak, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta okula ve iş yerine yaklaşmamasına, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış yakınlarına tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına, korunan kişiyi iletişim araçları ile ve sair surette rahatsız etmemesine, bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesine karar verilmiştir." denildi.

UYMAZSA HAPİS CEZASI VERİLECEK

Mahkeme kararında, E.U.'nun verilen tedbir kararına aykırı davranışta bulunması halinde 6284 sayılı yasanın 13’ncü maddesi gereğince eylemi başka bir suç oluştursa bile 3 günden 10 güne kadar, tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacağı belirtildi.