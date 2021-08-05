Ümitcan Uygun’un bugün evinde ölü bulunan Esra Hankulu olayıyla ilgili gözaltına alınması sonrası, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in babası Mehmet Esen konuştu.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bugün Ankara Mamak'ta Esra Hankulu isimli genç kız evinde ölü bulundu.

25 yaşındaki Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünün belirlenmesi üzerine Uygun, yeniden gözaltına alındı.

Yaşanan olayın ardından Sema Esen’in Kırşehir’in Kaman ilçesinde yaşayan babası Mehmet Esen, şüpheli ölüme tepki gösterdi.

"HAPİSTEN ÇIKARMAYIN DEDİM"

Esen, “Ümitcan Uygun’u hapisten çıkardınız. Elin çocuğunu öldürmüş. Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi? Gördünüz mü? Elin ciğerini yaktı. Benim de ciğerimi yaktı. Adaletin böyle mi olması gerekiyor?

Aleyna Çakır'ın babası: Daha kaç can yanacak VİDEO



"DAHA KAÇ CAN YANACAK"

Adalete sahip çıkın. Bu seri katilleri ne zaman yakalayacaksınız? Daha kaç tane can yakacaklar? Bunlar benim canımı yaktıktan sonra bir tane daha can yaktılar.” diye konuştu.