Aleyna Çakır'ın babasından, Ümitcan Uygun'un hapis cezasına tepki

Ümitcan Uygun'un aldığı 4 yıl 10 ay hapis cezasını yetersiz bulan baba, 'Cinayet davasına müebbet kararı çıkmasını bekliyoruz' dedi.

Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır olayında, zanlıya verilen ceza yetersiz geldi.

Aleyna Çakır’ı darp edip videosunu sosyal medya üzerinden yaydığı gerekçesiyle görülen davada Ümitcan Uygun’a 4 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Çakır’ın babası Mehmet Esen, verilen cezayı yetersiz bularak tepki gösterdi.

"YATSIN, İÇERDEN ÇIKAMASIN, SÜRÜNSÜN"

Baba Esen, “Verilen cezayı yetersiz buluyorum. Müebbet istemiyle yargılanmasını istiyoruz. Yatsın içeriden çıkamasın, çürüsün. Kızımı darp ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunların suç unsuru bulunmamakta mı" dedi.

"CİNAYET DAVASINDA MÜEBBET KARARI BEKLİYORUZ"

Cinayet davasının sürdüğünü ifade eden baba Mehmet Esen, "4 yıl 10 ay değil ömür boyu içerde yatsın. Cinayet davamız devam ediyor. Adaletimize güveniyorum. Cinayet davasında müebbet kararı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.