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    Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir'e cevap verdi: İnsanların potansiyelini limitlemeyin

    Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir'in "İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip!" sözlerine "İnsanların potansiyelini limitlemeyin artık" diyerek cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 16:18
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    Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir'e cevap verdi: İnsanların potansiyelini limitlemeyin

    Şarkıcı Aleyna Tilki, yayınladığı 'Take It Or Leave It' şarkısının klibini "İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" diyerek eleştiren gazeteci Cüneyt Özdemir'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

    Tilki, "Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum" dedi.

    "Gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum"

    Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık! Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz.."

    Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir e cevap verdi: İnsanların potansiyelini limitlemeyin #1

    Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir e cevap verdi: İnsanların potansiyelini limitlemeyin #2

    Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir e cevap verdi: İnsanların potansiyelini limitlemeyin #3

    Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir e cevap verdi: İnsanların potansiyelini limitlemeyin #4


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