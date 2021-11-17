Elmalı davasındaki karara tepki gösteren şarkıcı Aleyna Tilki, "Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak söylüyorum. Bu insanlar ceza almalı. Yalvarırım alsınlar" açıklamalarında bulundu.

Antalya'da Elmalı ilçesinde 7 ve 10 yaşındaki iki kardeşin anne ve üvey babası dahil birden fazla kişi tarafından istismar edildiği iddiası üzerine dava açılmış, anne ve baba dört aylık tutukluk sonrası Ocak 2021’de tahliye edilmişti.

O davada dün karar çıktı. Yargılanan anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ve S.C.G., ‘cinsel istismar’ ve ‘eziyet’ suçlamalarından beraat etti.

Çıkan kararın ardından sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunan Aleyna Tilki, bir video yayınlayarak karara tepki gösterdi.

ELMALI DAVASININ KARARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Çektiği video ile takipçilerine seslenen Aleyna Tilki, "Biz şimdi hukuka nasıl güvenelim? Sokakta mı bulalım bu adamları? Biz mi suç işleyelim?" dedi.

Konuşurken oldukça sinirli olan ve gözleri dolduğu gözlenen Tilki, şöyle konuştu:

"Bu çocuk tacizi, sübyancılık gibi ağır olaylar yaşayan bu çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa hakkaniyeti ve adaleti tanıyamaz. Adaleti bulamazlarsa kendi celladına dönüşebilirler. Bunu kendi sevgilisine, arkadaşına, çevresine yapabilir. Kötü bir insana dönüşebilir. Bu cinsel istismarda bulunan insanları serbest bırakarak kısır bir döngüyü harekete geçiriyorsunuz."

Aleyna Tilki'den 'Elmalı davası' kararına tepki



"ZAMANINDA HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

Kendisinin de zamanında haksızlığa uğradığını dile getiren genç popçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa, ben bir gün onlardan birini bulacağım."

"BİR ÇOCUK NEDEN YALAN ATSIN?"

Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamadan diğer bölümler ise şöyle:

“Elmalı Davası'nda biri 6 diğeri 9 yaşında iki çocuk uğradıkları cinsel istismarı çizerek ve sözlü olarak anlatmıştı. Çocukların yaşadıklarını net bir şekilde anlatması ve 6 ayı Adli Tıp raporuna rağmen 70'er yıl cezası istenen sanıklar, 'çocuk beyanı delil olarak kabul edilemez' gerekçesiyle bugün beraat etti.

Bir çocuk neden yalan atsın? Nereden bilsin istismar olayı yaşamadan istismar ne demek ne demek? O resimleri onları yaşamayan bir çocuk psikolojisi neden çizsin? İstismar geçmişi olmayan bir çocuk öyle bir resim çizebilir mi?

