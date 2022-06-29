Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

Kalp krizi geçiren iş adamı Ağaoğlu, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı 68 yaşındaki Ali İbrahim Ağaoğlu, bugün öğle saatlerinde rahatsızlandı.

Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılan Ağaoğlu'nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Stent takıldı

Tedavi altına alınan iş adamına yapılan anjiyo sonrası, stent takıldı.

Operasyonların ardından yoğun bakıma alınan Ali Ağaoğlu'nun tedavisi devam ediyor.

Ağaoğlu Şirketler Grubu, yaşanılan durum hakkında bilgilendirme yaptı.

Durumunun iyi olduğu aktarılan Ağaoğlu hakkında, şirketi şu ifadeleri kullandı;

"Sağlık durumu gayet iyi"

" Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Ağaoğlu'na, Ataşehir’de rutin kontroller için gittiği bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır.

Sayın Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ali Ağaoğlu kimdir?

Trabzonlu iş adamı Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Of'ta dünyaya geldi.

Babasının geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında işlerin başına geçen Ağaoğlu, lise eğitimini yarıda bıraktı.

Ticari anlamda babasından 1977 yılında ayrılan iş adamı, Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu.

Ali Ağaoğlu, 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başladı.



