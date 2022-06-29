Petrol
114.09
0.25%
Euro
17.4273
-0.72%
Dolar
16.6445
-0.23%
Altın
971.93
-0.43%
Borsa
2402
-3.55%
Bitcoin
336.646
-3.44%
BTXN Coin
6.65
-6.33%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C
    Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

    Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi

    Kalp krizi geçiren iş adamı Ağaoğlu, özel bir hastanede tedavi altına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 18:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı 68 yaşındaki Ali İbrahim Ağaoğlu, bugün öğle saatlerinde rahatsızlandı.

    Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılan Ağaoğlu'nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

    Stent takıldı

    Tedavi altına alınan iş adamına yapılan anjiyo sonrası, stent takıldı.

    Operasyonların ardından yoğun bakıma alınan Ali Ağaoğlu'nun tedavisi devam ediyor.

    Ağaoğlu Şirketler Grubu, yaşanılan durum hakkında bilgilendirme yaptı.

    Durumunun iyi olduğu aktarılan Ağaoğlu hakkında, şirketi şu ifadeleri kullandı;

    Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi #1

    "Sağlık durumu gayet iyi"

    " Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Ağaoğlu'na, Ataşehir’de rutin kontroller için gittiği bir hastanede anjiyo işlemi uygulanmıştır.

    Sayın Ali Ağaoğlu’nun sağlık durumu gayet iyi olup endişe edilecek bir durum söz konusu değildir.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız."

    Ali Ağaoğlu kimdir?

    Trabzonlu iş adamı Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Of'ta dünyaya geldi.

    Babasının geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında işlerin başına geçen Ağaoğlu, lise eğitimini yarıda bıraktı.

    Ticari anlamda babasından 1977 yılında ayrılan iş adamı, Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu.

    Ali Ağaoğlu, 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başladı.

    Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Pembe sütyeni ile arz-ı endam etti
    Medya

    Pembe sütyeni ile arz-ı endam etti

    NATO Genel Sekreteri ilk kez 'Türkiye' dedi
    Gündem

    NATO Genel Sekreteri ilk kez 'Türkiye' dedi

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir