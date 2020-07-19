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    Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi

    Ali Ağaoğlu'nun Muğla'nın Milas ilçesindeki şantiyesinde park halinde bulunan Rolls Royce marka otomobiline, fareler zarar verdi.
    • DHA
    • 19.07.2020 - 20:59
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    Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi

    Lüks otomobil tutkusuyla tanınan iş insanı Ali Ağaoğlu, geçen 16 Temmuz'da gelen bir telefon üzerine Bodrum'daki tatilini yarıda kesip, 6 milyon TL'lik Rolls Royce Phantom otomobilini Milas ilçesi Güllük Mahallesi’ndeki şantiyesine park edip, hava yoluyla İstanbul'a döndü.

    LÜKS OTOMOBİLİNİ FARELER KEMİRDİ

    Ağaoğlu, ertesi gün şantiyesindeki bekçisinden gelen haberle, otomobiline farelerin zarar verdiğini öğrendi.

    Ağaoğlu, işlerini hallettikten sonra döndüğü Milas'ta otomobilinin kompresör ve elektrik bağlantı kablolarının kemirilmiş olduğunu görüp, gerekli bakım ve onarımını yapılması için çekiciyle İstanbul'a gönderdi.

    Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi #1

    Ali Ağaoğlu'nun lüks aracını fareler kemirdi #2

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