DEVA Partisi Lideri Babacan, Tunceli İl Kongresi'nde Alevilerin sorunlarına değinip cemevlerine ilişkin tüm taleplerin yerine getireceğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu.

Babacan, konuşmasının sonlarına doğru, eş zamanlı gerçekleşen Tunceli İl Kongresi'ne bağlandı.

Eş zamanlı gerçekleşen Tunceli İl Kongresi'nde Babacan'ın Tunceli'ye Dersim demesi dikkat çekti.

Babacan ayrıca, DEVA Partisi olarak tespit ettikleri Alevilerin sorunlarına da değinerek cemevlerinin ibadethane statüsüne giremediğini anımsatıp bu sorunları çözeceğini açıkladı.

Ali Babacan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

DERSİMLİ DOSTLARIM

“Dersimli dostlarımın huzurunda sesleniyorum. En yakın zamanda Dersim'e geleceğiz, Munzur Gözeleri'nde sizlerle çay içeceğiz. Geçmişte yaşanan olayları çok iyi biliyoruz ve acıları paylaşıyoruz.



Yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın, inançlarının gereğini korkusuzca ve huzurla yaşayabilecekleri özgür bir ortamı oluşturacağız. Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz.

ALEVİ KARDEŞLERİMİN BİRİKMİŞ SORUNLARI

Alevi vatandaşlarımızın başta cemevlerine ilişkin talepleri olmak üzere inanç, düşünce ve davranış temelinde birikmiş sorunlarının çözümü için gerekli her türlü adımı atacağız.”

Ali Babacan: Alevilerin ve cemevlerinin sorunlarını çözeceğim ViDEO

