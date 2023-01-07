DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milletvekili listelerinde anlaşılamazsa seçime parti olarak gireceklerini belirterek, "Anlaşamazsak kendimiz seçime gireriz" dedi.

2023 seçimlerine aylar kalırken siyaset arenası ısınmaya devam ediyor.

Altılı masa adayını henüz belirlememişken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24 ekranlarında gündeme dair soruları yanıtladı.

T24 Yazarı Murat Sabuncu'ya konuşan Babacan, parti olarak yaptıkları hazırlıkların yüzde 95'inin tamamlandığını söyledi.

"Kendimiz seçime gireriz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Milletvekilliği listelerinde anlaşamazsak 81 ilde DEVA Partisi olarak kendimiz seçime gireriz" dedi.

Ali Babacan: Anlaşamazsak seçime DEVA Partisi olarak gireriz

"Bazen şu düşünülür..."

'Millet İttifakı'nın geçmişteki koalisyonlardan farklı olduğunu' öne süren Babacan, "Dün kavga ettiklerinizle bugün uzlaşma zemini arıyordunuz. Biz seçime girerken ortak bir seçim beyannamesiyle gidiyoruz." dedi.

Babacan ayrıca, "Bazen şu düşünülür; sistemi değiştirelim şu hükümetten bir kurtulalım da kervan yolda düzülür, biz böyle düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Altı parti ile istişare içinde olması işin tabiatında var"

Ali Babacan, altılı masanın adayıyla ilgili de değerlendirme yaparak şunları söyledi:

"Memleketin tümünü ilgilendiren kararlarda temsil gücünün yüksek bir şekilde iradeye yansıması kıymetli. Bu da nasıl olacak, çok önemli kararlarda önce altı partiyle istişare yapacak, altı partinin rızasını alacak, sonra kendi yetkisini kullanacak. Eğer altı parti güç birliği yapıp ortak aday belirlediğinde bu seçim kazanılacaksa altı partinin desteklediği adayın da seçimden sonra o altı parti ile istişare içinde olması işin tabiatında var."

Cumhurbaşkanı yardımcısı



Babacan, seçimden sonra Millet İttifakı içindeki genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına sıcak baktıklarını dile getirerek "Bir eşgüdüm komisyonu gibi bir şey olsun, genel başkanlardan oluşan. Bir de genel başkanlar, fiilen icranın içinde olsun, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak, böyle bir fikir vardı. İkisinin de artıları ve eksileri var. İkinci modele daha yakın bir mutabakat var." dedi.

Dışardan aday

Cumhurbaşkanı adayının altılı masadan bir isim olması gerektiği kanaatini ifade eden DEVA Partisi lideri, "Masa içinden ortak aday olursa, zaten sürecin içinde, işimiz o zaman kolaylaşır. Dışardan adayın da metin için rızasını almamız, onun da süreci sahiplenmesi, benimsemesi önemli." diye konuştu.

"Altı parti tek bir listeden tek bir partinin çatısı altında seçime girecek diye bir şey yok"

Ali Babacan, partisinin seçimlere nasıl gireceğiyle ilgili ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"Seçim pusulasına baktığınızda DEVA Partisi olacak. Tek başına da olabilir, ittifak şemsiyesi içinde de olabilir. Son toplantıda bunu da konuştuk. Eğer uzlaşırsak Altılı Masa'nın adına ittifak demenin önünde engel kalmıyor. İl il duruma bakacağız.

Altı partinin milletvekili sayısını maksimize etmek için hangi illerde ne tür bir işbirliği yaparsak daha çok milletvekili çıkarabiliriz diye bir süreç başlatmış oluyoruz aslında. Altı parti tek bir listeden tek bir partinin çatısı altında seçime girecek diye bir şey yok."

Altılı masa olarak ilk defa aday görüşme kararı aldıklarını hatırlatan Babacan, "Adayımızın ilk turda ve açık farkla seçimi kazanmasını elzem görüyorum." dedi.

"Görüşmeyiz, konuşmayız dediğimiz hiçbir parti yok"

Babacan, ortak adaya altılı masa dışından da destek gelmesini istediklerini kaydederek "Sadece Altılı masadaki partilerin değil, başka partilerin de destek vereceği bir isim belirlersek başarımızı güçlendirir, hedefimize ulaşmamızı kolaylaştırır. DEVA Partisi olarak diyalogdan yanayız. Herkesle görüşüyoruz. Görüşmeyiz, konuşmayız dediğimiz hiçbir parti yok. Ortak adayımıza her partinin destek vermesini arzu ederiz." ifadelerini kullandı.