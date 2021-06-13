Ali Babacan: Atatürkçüyüm

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, twitch yayınında Atatürkçü olduğunu söyleyerek, "Bu ülke bütün bu zorluklara rağmen hala ayaktaysa bu Atatürk'ün attığı sağlam temeller sayesindedir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya üzerinden randevulaştığı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç’un programına konuk oldu.

3 saatten uzun süren yayında Babacan, Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili görüşlerini anlattı.

Partisi içerisinde kendini liberal olarak tanımlayan çalışma arkadaşlarının olduğunu söyleyen Babacan, “Toplumumuzun bütün kesimlerini yatay kesen temalar üzerinde yoğunlaştık ve ortak yarından üzerinden oluşan bir parti oluşturduk. Bizim partimiz içerisinde kendisini liberal diye tanımlayan arkadaşlarımız var. Fakat farklı tanımlayan arkadaşlarımız da var.” dedi.

“KENDİME BİR TANIM GETİRMEK İSTEMİYORUM”

“Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusu üzerine de Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Tek bir kelimeyle tarif etmeyi biraz zor görürüm açıkçası. Bir de bu siyasi terminoloji epey yıprandı Türkiye’de. Yani kullandığınız liberal, muhafazakar, sosyal demokrat kelimesinin ne anlama geldiğini şöyle bir sorun vatandaşlarımıza. O kadar farklı farklı anlamlar var ki… Dolayısıyla tek bir terminoloji ile kendime bir tanım getirmek istemiyorum.”

Ali Babacan'dan 'Atatürkçü müsünüz' sorusuna cevap VİDEO

“KUŞKUSUZ ATATÜRKÇÜYÜM”

Ahmet Sonuç’un “Ali Babacan’ın içinde Atatürkçülük de var mı? Atatürkçü müsünüz?” sorusuna net bir şekilde yanıt veren Babacan, şöyle konuştu:

“Kuşkusuz var. TED Ankara Koleji’nde okuyan, arkasından ODTÜ’de okuyan, orayı da birincilikle bitiren bir insan olarak bütün okul hayatımız zaten öyle bir ortamda oldu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusudur. Eğer bu ülke bütün bu rüzgarlara rağmen içinde bulunduğumuz zor coğrafyaya rağmen Türkiye Cumhuriyeti sapasağlam ayaktaysa, bu Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı sağlam temeller sayesindedir. Ve o ilkeler ve değerler üzerinde bu ülke hala ayakta durmaktadır.”