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    Ali Babacan bedelli askerlik yapan oğlunun yemin törenine katıldı

    Ali Babacan bedelli askerlik yapan oğlunun yemin törenine katıldı

    Bedelli askerliğin adaletsizlik olduğunu belirten DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, oğlu Kerem Babacan'ın bedelli askerlik yemin töreninden fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 15:53
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    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın büyük oğlu Kerem Babacan, vatani görevini yaptı.

    Bedelli askerlik yapan oğul Babacan'ın ise bugün yemin töreni vardı. Törene Ali Babacan ve aile üyeleri de katıldı.

    Törenin ardından Babacan'ın sosyal medya hesabından, o anlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

    "Allah'tan kolaylık diliyoruz"

    Paylaşıma, "Askerliğini tamamlayan oğlumuz Kerem’in yemin töreninde ailece yanındaydık. Askerlik görevi yapan herkese Allah’tan kolaylık, sevdiklerinin yolunu gözleyenlere de tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı diliyorum." notu düşüldü.

    Bedelliyi kaldıracağını söylemişti

    Babacan'ın bu paylaşımı, bedelli askerlik konusunda yaptığı açıklamaları aklıllara getirdi.

    Babacan, bedelli askerlik uygulamasının adaletsizliğe yol açtığını ve iktidara gelmeleri durumunda bu uygulamayı kaldıracaklarını söylemişti.

    Ali Babacan bedelli askerlik yapan oğlunun yemin törenine katıldı #1

    Ali Babacan bedelli askerlik yapan oğlunun yemin törenine katıldı #2

    Ali Babacan bedelli askerlik yapan oğlunun yemin törenine katıldı #3


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