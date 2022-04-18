Ali Babacan: Biz henüz ittifakta değiliz

Sebze meyve hali esnafıyla sahurda buluşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı’ndaki son durumun sorulması üzerine “Biz henüz ittifakta değiliz” cevabını verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Adana’da sebze meyve hali esnafıyla sahurda bir araya geldi.

Babacan, Millet İttifakı ile ilgili konuşulması gereken çok şeylerinin olduğunu belirterek, “Biz henüz ittifakta değiliz. Ama altı partili masada bazı ortak çalışma alanlarına katkı sunuyoruz. Henüz ittifakta değiliz. İttifak olması için daha çok şey konuşmamız lazım.” yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı yemeğe davet ettiklerini dinlemiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet ettiği esnafı dinlemediğini savunan Babacan, “Kendisi konuşuyor, ‘afiyet olsun’ deyip gönderiyor. Oturup derdiniz nedir, anlat diye bir şey yok.” dedi.

Ali Babacan: Henüz ittifakta değiliz VİDEO

“Önemli olan kurum tekel mi?”

Babacan ile bir esnaf arasında özelleştirmeler konuşuldu.

ANKA’da yer alan habere göre Babacan, “Önemli olan kurum tekel mi? Yoksa kurum herkesin yaptığı işi mi yapıyor? Mesela şu çay bardağını kamu kuruluşu üretiyor. Devletin ne işi var çay bardağı üretmeyle? Herkes yapıyor zaten. Onu özelleştirmekte fayda var.” dedi.

“6 buçuk milyar dolar nakit para aldı devlet”

Esnafın “Özelleştirme politikası sizin ve Mehmet Şimşek’in dönemlerine denk geliyor.” sözleri üzerine Babacan, şunları söyledi:

“Özelleştirme hep Maliye Bakanlığı’na bağlı olmuştur. Telekom gibi özelleştirmeler rahmetli Kemal Unakıtan’ın döneminde. Mesela Telekom özelleşti. Ne oldu? Mülk devletin. Bütün altyapı devletin. Sadece işletme lisansı özeleştirildi. 6 buçuk milyar dolar nakit para aldı devlet o zaman. Bu paranın hepsi yurt dışından geldi Türkiye’ye. Çok büyük para.

“Özelleştirmeyi akıllıca yapmak lazım”

Mülk, tapu, altyapı, sistem, kablolar hepsi devletin. Özel sektör daha verimli işletiyor. Devlet olunca 10 bin kişi çalışıyorsa, zorla bir 10 bin daha alıyor. Ondan sonra zarar ediyor. Zararı da bütün milletten topladığın vergiyle ödüyorsun. Özelleştirme için ‘Silmece kötüdür’ ya da ‘Silmece iyidir’ demek doğru değil. Özelleştirmeyi akıllıca yapmak lazım.”

“Maliyet düşük, üretim bol olacak”

Babacan, “Bizim ticaretten bildiğimiz şu, maliyet düşük olacak. Üretim bol olacak. Rekabet olacak. Vatandaş iyi malı ucuza alacak. İşini iyi bilen esnaf iş yapacak.” dedi.