Ali Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir

Ali Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir

Ali Babacan, döviz kurundaki değişim ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere Kilis'e geldi.

Partisinin yoğun bir örgütlenme sürecinde olduğunu belirten Ali Babacan, birçok kişinin partilerinde ilk kez siyasete girdiğini ifade etti.

Babacan daha sonra ise gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"MB'NİN KARARLARI ÜLKEYİ UÇTAN UCA SÜRÜKLÜYOR"

Döviz kurunda yaşanan gelişmelerin ekonomiye zarar verdiğini belirten Babacan, "Eylül ayından bu yana finansal piyasalarda çok büyük çalkantılar var. Eylül ayından bu yana Merkez Bankası'nın attığı adımlar, özellikle hükümetin talimatıyla kurumların aldığı kararlar, gerçekten ülkemizi bir uçtan öbür uca sürekli savuruyor. Öngörmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz, vatandaşların hesap yapmasının çok çok zor olduğu bir dönemdeyiz.

"'BAK NE GÜZEL DÜŞÜRDÜK' DİYE SEVİNİYORLAR"

Bu kadar büyük belirsizliklerin olduğu bir ülkede genelde ticaret yavaşlar, yatırımlar durur, şu anda da maalesef öyle bir ortamdayız. Eylülden bu yana 'rekabetçi kuru yani yüksek kuru savunan bir modele geçtik' diye iddia ederken, bu hafta boyunca da 'bak ne güzel kuru düşürdük' diye seviniyorlar.

Ali Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir VİDEO







"BU KADAR BÜYÜK GİDİŞ GELİŞ EKONOMİYE AĞIR GELİR"

Vatandaşlarımıza bunun güzel bir şey olduğunu anlatıyorlar. Gerçekten bu kadar büyük zikzak, bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir." diye konuştu.