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Ali Babacan camide protesto edildi

Ali Babacan camide protesto edildi İstanbul'da cuma namazını kılmak için Sancaktepe'de bulunan bir camiye gelen Ali Babacan, burada beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Caminin tepesine çıkan bir şahıs Babacan'a yönelik, "Türkiye’nin bilgilerini danışmanının yurt dışına sattığını anlat. Recep Tayyip Erdoğan’ı arkadan hançerlediğini anlat. Doğruları anlat" şeklinde seslendi.