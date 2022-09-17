Tunceli'den 'Dersim' diyerek bahseden Ali Babacan, camilere tanınan tüm hakları cemevlerine de uygulayacaklarını söyledi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti çalışmaları kapsamında Tunceli'ye gitti.

Babacan burada Alevi vatandaşlara yönelik ve cemevlerine ibadethane statüsü verilmesiyle ilgili konuştu.

"Cemevlerine, camilere tanınan maddi ve diğer hakların tamamını tanıyacağız"

Cemevlerine, camilere tanınan maddi ve diğer hakların tanınacağını söyleyen Babacan “Cemevlerine, camilere tanınan maddi ve diğer hakların tamamını tanıyacağız. Devlet camilere nasıl destek veriyorsa, aynısı cemevlerine uygulanacak. Bizim belediyelerimiz imar planlarında cemevlerine yer ayıracak. Özgürlükçü laiklik anlayışımızdan hiçbir zaman sapmayacağız. Tekrar ilan ediyorum: İktidarımız döneminde herkes hakkın terazisinde eşitlenecek” dedi.

Ali Babacan: Cemevlerine, camilere tanınan hakların tamamını tanıyacağız

Tunceli'den Dersim diye bahsetti

Açıklamalarına devam eden Babacan'ın ayrıca Tunceli'den 'Dersim' diye bahsetmesi dikkatlerden kaçmadı.

Babacan, "Dersim, tarih boyunca ayrımcılığa, haksızlığa maruz kaldı. Bunu çok iyi biliyorum." şeklinde konuştu.

"Burayı özgürlükler ülkesi yapacağız"

Babacan'ın konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar, Alevi vatandaşlarımızı rahatlatacak adım atmak istiyorsa önce ayrımcılık hissettiren uygulamaların hepsine son verecek. Kimse çıkıp ‘Alevi şöyle olur, böyle olur’ diye kafasına göre konuşmayacak. Arkadaş, hiç kimseye, kimliğini nasıl yaşaması gerektiğini dayatamazsın. Biz burayı özgürlükler ülkesi yapacağız. Herkes kendi inancını, yaşam tarzını nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşayacak. Devletin görevi insanların inancına, yaşam tarzına şekil vermek değil."