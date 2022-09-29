Ali Babacan: Cumhurbaşkanı adayı için sokağın sesini dinlemek lazım

Kılıçdaroğlu’nun olası Cumhurbaşkanı adaylığı için ‘Benimle misiniz?’ çıkışının yankıları sürerken, Ali Babacan sokağı işaret etti. Babacan, “Sokağın sesini dinlemek gerekiyor." dedi.

2023'te yapılacak seçimlere az bir zaman kala Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışının yankıları sürüyor.

İyi Parti ve Deva Partisi'nden yapılan açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nun adaylığına mesafeli bakılırken, ittifakın en küçük ortağı Demokrat Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na destek var.

Son olarak Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox Tv'de katıldığı İlker Karagöz ile ‘Çalar Saat’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Geçiş süreci üzerinden anlaşma olmadan, ortak aday konusunda isim belirtmek doğru değil"

2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken konuya değinen Babacan, 6'lı masanın tek hedefinin seçimi büyük bir farkla kazanmak olduğunu ifade etti.

"Geçiş süreci üzerinden anlaşma olmadan, ortak aday konusunda isim belirtmek doğru değil." diyen Babacan her partinin kendi gündeminde bir adayı olabileceğini belirtti.

Sunucu Karagöz Babacan'a, "O zaman sizin münferit gündeminize gelelim, siz kimi aday olarak görmek istersiniz? Ya da kazanacak aday gibi bir kriteriniz var mı?" diye sordu.

Babacan: Cumhurbaşkanı adayı için sokağın sesini dinlemek lazım

Adayınız kim sorusuna yanıt verdi: Sokağın sesi

Anket sonuçlarından daha farklı bir tablo olacağının altını çizen Babacan, adaylığın belirlenmesinde önemli olanın 'sokağın sesi' olduğunu vurguladı.

Babacan, "Çarşı, pazar ne diyor? Sokağın sesi ne? Açık ara farkla kazanacak aday için bugünden konuşmak yanlış. Sokağın sesini dinlemek gerekiyor. Anketçiye konuşmayan bize konuşabiliyor." ifadelerini kullandı:

Babacan'ın konuya ilişkin sözleri şu şekilde:

"Bizim hedefimiz 50+a falan değil, açık farkla kazanmak. Ama seçimlere kadar kimin açık farkla kazanıp kazanamayacağı belli olmaz. Bugünden anket sonuçlarına bakıp da seçim dönemini kestiremezsiniz. Geçen seneki anket sonuçlarına bakın, bir tablo vardı. Bugünkü anket sonuçlarına bakın daha farklı bir tablo var. Seçim yaklaşınca tablo daha da değişecek. Haa anketler her şeyi söylüyor mu söylemiyor.





"Sokağın sesini dinlemek gerekiyor, anketçiye konuşmayan bize konuşabiliyor"



Çarşı, pazar ne diyor? Sokağın sesi ne? Açık ara farkla kazanacak aday için bugünden konuşmak yanlış. Sokağın sesini dinlemek gerekiyor. Anketçiye konuşmayan bize konuşabiliyor. İnsanlar bekliyor, izliyor. Saplam bir alternatif oluşturulmazsa ne olacağı belli olmaz bu seçimde. Yani kimse şunu da söylemesin bu iktidar gitti gidiyor, seçim cepte kim aday olsun pazarlığı falan yok. Öyle bir şey değil ya bir dakika."