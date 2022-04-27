Deva Partisi Lideri Ali Babacan, önümüzdeki seçimlere kendi adları ve logolarıyla girme kararı aldıklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın etkisi Millet İttifakı'nda da görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için masaya yumruğunu vurmasının hemen ardından Abdullah Gül'ün önerisiyle kurulan DEVA Partisi'nden net bir hamle geldi.

Deva Partisi seçimlere tek başına girecek

Genel Başkan Ali Babacan, 2023 yılındaki seçimlere kendi adı ve kendi logolarıyla gireceklerini açıkladı.

Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." dedi.

Ali Babacan: Deva Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla girecek VİDEO

İttifakta kafalar karışık, kim kimi aday yapmak istiyor

DEVA Partisi'nin aldığı bu karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusundaki ısrara karşı bir rest olarak algılandı.

Bilindiği üzere; Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nde Abdullah Gül'ün adaylığına sıcak bakılıyor.

Uzun süredir devam eden görüşmelerde CHP ve İyi Parti ise Abdullah Gül'ün adaylığını hiç sıcak bakmadı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor.

Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun kazanma garantisi olmadığını bu nedenle Mansur Yavaş'ın daha doğru bir tercih olacağına inanıyor.

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