Ali Babacan, Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü

Haber Merkezi

Türkiye, tarihi bir sürece anbean tanıklık ediyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonucu 'Terörsüz Türkiye' hedefi için önemli adımlar atılmıştı.

DEM Parti heyeti, üçüncü ve son İmralı ziyaretlerinin ardından Abdullah Öcalan'ın mektubunu okudu.

Öcalan mektubunda, PKK ve diğer silahlı gruplara seslenerek örgütün kendisini fesih etmesi çağrısında bulundu.



BAHÇELİ'DEN

Terörün lağvedilmesi çağrısının ardından Bahçeli'nin bu konuda yapacağı açıklama merak edildi.

6 Şubat'ta rahatsızlanması sonucu kalp kapakçığı ameliyatı geçiren Bahçeli, iyileşme sürecine odaklanmak için istirahat sürecinde.

Gündemi evinden takip ederek çalışmalarını bu şekilde sürdüren Bahçeli'den yeni bir haber geldi.

BABACAN İLE GÖRÜŞTÜ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ÖCALAN'IN ÇAĞRISI DEĞERLENDİRİLDİ

Babacan, Bahçeli'nin geçirdiği ameliyat sonrası geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede, iki liderin terör örgütü PKK'nın silah bırakıp varlığını feshetmesiyle ilgili Abdullah Öcalan'ın çağrısını değerlendirdikleri belirtildi