Ali Babacan: Faiz talimatla düşmez

Ekonomi düzenlemesini eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Biz faizlerin düşmesinden yanayız ama faizlerin topyekun düşmesinden yanayız. Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer.” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin hayata geçirdiği ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat’ düzenlemesini eleştiren Babacan, “Önceki gün, akşam akşam başımıza, sözüm ona yeni bir icat çıkardılar. Adına da 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' dediler. Önce adını doğru koyalım. Bu yeni uygulamanın adı, 'bu milleti torunlarına kadar borca batırma' planıdır. Peki, bu plan ne anlama geliyor?

“O FARKI NEREDEN VERECEKLER?”

Şu anda iktidar, mevduat sahibi olan, servet sahibi olan bir kesime diyor ki 'Gidip dolar almayın, parayı Türk lirasında tutun, dolar ne kadar artarsa o farkı size vereceğiz'. Peki, o farkı nereden verecekler? Hazine'nin veya Merkez Bankası'nın kasasından. Yani bu milletin vergilerinden. Diyor ki 'Aynı döviz almışsınız gibi olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Kur ne kadar artarsa artsın, aradaki farkı size aktaracağız'. Türk lirasının, artık bir güven unsuru olmadığını itiraf eden bir yönetimle karşı karşıyayız.” dedi.

“BU FAİZ TALİMATLA DÜŞMEZ, GÜVENLE DÜŞER”

Merkez Bankası tarafında inatla faiz indirimi yapıldığını söyleyen Babacan, “Biz faizlerin düşmesinden yanayız ama faizlerin topyekun düşmesinden yanayız. Merkez Bankası'nın faizini düşürüp diğer faizleri zıplatmak ekonomiyi yönetmek değil, bu işi bilmemek. Hep söylüyoruz; bu faiz talimatla düşmez, güvenle düşer. Piyasaya siz güvenle hukukla rota çizmek yerine hiçbir gerçekliği olmayan tezinizi dayattığınız için ülke batıyor. 1960'larda 70'lerde uygulanmış, fiyasko ve hezimetlerle sonuçlanmış modelleri yeni bir model getirdiğiniz için bu ülkenin ekonomisi düzelmiyor." diye konuştu.

“EKONOMİ DÜZELDİ DİYEMEYİZ”

Türk lirasına güvenceyi Amerikan dolarıyla vermenin, o ülke ekonomisine güven duymayı sağlamayacağını savunan Ali Babacan, “Tek bir gerçek var, vatandaşımızın satın alım gücünü artırmadan ekonomi düzeldi, diyemeyiz.” dedi.