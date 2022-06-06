9 yıl önceki Gezi Parkı olaylarından şikayetçi olmadığını belirten Ali Babacan, bu söylemini tekrar yineledi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu.

Gündemdeki konularla ilgili konuşan Babacan, Gezi davasına da değindi.

"Şahsi bir mağduriyetim yok"

Babacan, Gezi davasıyla ilgili şahsi bir mağduriyetinin olmadığını söyledi.

Mağdur olmadığını için davayla ilgili hiçbir başvurusunun da bulunmadığını belirten Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olmayan müracaatı geri çekme imkanımız yok"

"Gezi davasıyla ilgili davacı konumumuz yok. Biz dava açmadık. Şikayet dilekçemiz yok. Mağduriyetle ilgili müracaatımız yok ki geri çekelim. Gezi davasıyla ilgili savcılık, tamamen tek taraflı olarak o günün hükümetinde olan bütün bakanları mağdur olarak sıralamış. Bizim müracaatımız yok. Olmayan müracaatı geri çekme imkanımız yok. Olmayan bir şeyi sürekli işlemek iyi niyetli değil."

Ali Babacan: Gezi davasıyla ilgili bir mağduriyetim yok



Babacan'ın o dönem kullandığı ifadeler

Öte yandan Ali Babacan, Gezi Parkı olaylarının olduğu dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

"İletişim kanallarının sürekli açık olması, beklentilerin, arzuların, isteklerin, endişelerin, korkuların açıkça ifade edilebilmesi son derece önemli. Ama bunun medeni yollarla, barışçıl yollarla yapılması bir başka önemli konu. O çizgiyi geçip, eğer iş şiddete geliyorsa, eğer karşıdakine zarar vermeye dayanıyorsa, molotofkokteylileriyle, demir bilyelerle araçları, otobüsleri yakıp yıkmayla bazı mesajlar verilmeye çalışılıyorsa kimse kusura bakmasın bu bizim gelecekte görmek istediğimiz bir gençlik davranışı değil."