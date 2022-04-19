AK Parti'den ayrılarak parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik göndermesiyle tartışılan Gültekin Uysal, Deva Partisi'ni ziyaret etti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal geçtiğimiz günlerde bir paylaşımda bulunmuştu.

Uysal, "Türk milletinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var” diyerek sıraladığı maddeler arasında “20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak” ifadelerine yer vermişti.

Uysal'ın bu paylaşımında AK Parti'den ayrılarak parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme yapması dikkat çekmişti.

İttifakta tartışma yaratan çıkışın ardından yeni görüşme

Uysal bu çıkışının ardından dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

İki liderle peş peşe görüşmeler yapan Uysal'ın bugünkü durağı ise Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu.

Deva Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

Babacan'ın yüzü gülmedi

Uysal, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, rutin bir görüşme olduğunu belirterek Babacan'a teşekkür etti.

Öte yandan görüşmeye ilişkin basına yansıyan fotoğrafta Ali Babacan'ın yüzünün asık olması dikkatlerden kaçmadı.

Ali Babacan, Gültekin Uysal ile görüştü VİDEO