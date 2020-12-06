Hükümetin önerdiği aşıya güvenmekte zorluk çektiğini belirten Babacan, Tabipler Birliği aşıyı tavsiye ederse inanacağını söyledi.

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarında.

Çalışmalar sonrası şirketler üç faz olarak gerçekleştirdikleri aşı çalışmalarının başarılı sonuçlarını açıklamaya başladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise aşıya güvenmediğini belirtti.

Ali Babacan, Medyascope TV’de Ruşen Çakır’ın konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalar yapan Babacan, canlı yayında seyircilerin de sorularını yanıtladı.

HÜKÜMETTEN AŞI TAVSİYESİ GELMEMELİ

Hükümetin önereceği aşı tavsiyesine uymayacağını açıklayan Babacan, "Aşıyla ilgili tavsiyenin hükümetten değil bağımsız, tarafsız, güvenilir meslek örgütlerinden gelmesi lazım." diyerek şu ifadeleri kullandı;

TABİPLER BİRLİĞİ ONAY VERİRSE İNANIRIM

"Eğer meslek örgütleri, yani konunun tam uzmanları, örneğin Tabipler Birliği veya Eczacılar Birliği, bağımsız ve tarafsız şekilde çıkıp derlerse ki bu aşı güvenilirdir ve biz bunu halkımıza tavsiye ediyoruz, ben o zaman inanırım. Ama bugünkü hükümet artık sağlık konusunda da güvenirliğini yitirmiştir. Hükümetin yaptığı aşı tavsiyesine ben şahsen güvenmekte zorluk çekiyorum."

Ali Babacan: Hükümetin aşı tavsiyesine inanmıyorum ViDEO

