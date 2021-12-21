Ali Babacan, hükümetin ekonomi adımını beğenmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi paketini açıklamasıyla TL'nin yüzde 30 üzerinde değer kazanması, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ı rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam kabine toplantısı sonrası verdiği mesajlar sonrası döviz kurunda sert düşüş yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bankada TL mevduatı olarak parası bulunan vatandaşların kur endişesini ortadan kaldıracak yeni araçların devreye alınacağını duyurdu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu mesajı sonrası 18 liraya kadar çıkan dolar, yüzde 30'dan fazla değer kaybederek 11 liraya kadar geriledi.

Döviz kurlarında yaşanan bu düşüş sonrası muhalefet cephesi rahatsız oldu.

Bugün Polatlı Ticaret Odası Ekonomik İstişare Toplantısı'nda basın açıklaması yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan döviz kurlarında yaşanan düşüşü değerlendirdi.

Yaşanan durumdan rahatsız olduğunu belirten Babacan, TL'yi korumak için açıklanan yeni paketin sağlıklı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

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"DOLAR 12'YE DÜŞTÜ DİYE SEVİNİYORUZ"

"Doların düşmesi vatandaşlarımızı sevindirdiyse de unutmayalım ki dolar kurunun düşmüş hali dahi eylül başındaki seviyeye göre çok yüksek.

Eylül başında dolar 8,30'du. 12, 13'e düştü diye seviniyoruz. Düşmesi iyi mi, iyi.

"KAMU BANKALARININ KUR SATTIĞI İDDİALARI VAR"

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla eş zamanlı olarak kamu bankalarının yoğun şekilde kur sattığı iddiaları var. Erdoğan konuştu diye cayır cayır döviz satıldıysa bunun açıklanması gerekiyor.

Alınan kararlar Hazine ve Merkez Bankası'nın yükümlerini olağanüstü artıracak. Kamu yükü ve Hazine'nin yükü artacak. Ortada tehlikeli bir oyun var. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde 60'tan fazlası dövizdi.

"BU BİR ÖRTÜLÜ FAİZ ARTIRIMIDIR"

Dün gece alınan kararlar Türk Lirası mevduatını da getirisinin dövizdeki artışa endekslenmesinin yolu açıldı.



Bankada paran TL'yse bile biz sana döviz gibi kazandıracağız diyor. Bu uygulama dolarizasyon uygulamasıdır.

Alınan bu karar örtülü bir faiz artırımıdır."