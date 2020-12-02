Ali Babacan ile Şebnem Korur Fincancı'dan ortak açıklama

Teröre destek vermesiyle bilinen Tabipleri Birliği Başkanı'nı parti merkezinde ağırlayan Ali Babacan, Tabipler Birliği ile Türkiye'deki salgının boyutunu değerlendirdi.

Türk Tabipler Birliği'nin PKK ve FETÖ'ye verdiği destekle bilinen başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı ile beraberindeki heyet, dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı daveti üzerine DEVA Partisi Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Görüşmede, pandeminin boyutu olmak ilgili mart ayından bu yana yaşanan süreç üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Şebnem Korur Fincancı ve Ali Babacan, görüşme sonrası bir de basın toplantısı düzenledi. İkili, hükümetin salgın politikalarına eleştirilerde bulundu.

FİNCANCI: VAKA SAYILARI İKİ KATI

Basın toplantısında konuşan Şebnen Korur Fincancı, salgının sadece bir sağlık sorunu olmadığını, bu nedenle pandemi değil sindemi nitelemesi kullandıklarını belirtti. Fincancı, “Test pozitif oranının kasımda yüzde 30’lara çıktığı ve test sayısının 176 bin olduğu düşünüldüğünde, vaka sayısı 60 binler civarında. Oysa 30 bin açıklanıyor. Gerçek vaka sayısı, iki katı. Hasta sayısı ile zatürre oranını kıyasladığımızda daha da ürkütücü verilere ulaşabiliyoruz.” dedi

BABACAN: VAKALAR SAKLANIYOR

Vaka sayılarının çok geç açıklandığını ve bu sayıların Bilim Kurulu'ndan gizlendiğini savunan Ali Babacan, şu açıklamaları yaptı;



“Bilim kurulu var ama bu karara giden yolda asıl bu işin yükünü çeken tüm sağlık çalışanlarımızın temsil edildiği meslek örgütlerinin sürecin tam merkezinde olması şarttı. Ama bunun yapılmadığını görüyoruz. Şu anda gündemde olan bir test meselesi var. Testlerin yeterli sayıda yapılmadığını görüyoruz. Vaka sayılarının çok gecikmeli açıklandığı, Bilim Kurulu'ndan bile vaka sayılarının saklandığı acı bir gerçekle karşı karşıyayız.

Türkiye’de maskeyle ilgili ilk ayları isterseniz hiç hatırlatmayalım. Bunların tamamının altında istişaresizlik var. Konunun taraflarıyla görüşmemek var.” ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN İYİLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Başta Tabipler Birliği olmak üzere CHP'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin bu ülke için gayret gösterdiğine değinen Babacan, "Hükümete çağrımız lütfen insanları dinleyin. Muhalefet partileri bu ülke için çalışıyor. Meslek örgütlerimiz de dahil olmak üzere bu ülkenin iyiliği için çalışıyor.” dedi.