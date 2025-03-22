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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) terör ve yolsuzluk soruşturması...

Başlatılan soruşturma kapsamında da Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Saraçhane'ye gelen Özgür Özel, burada kalmaya başladı.

"Sokak eylemleri" için çağrı yapan Özel, görüşmelerini de Saraçhane'de yapıyor.

Bugün ise Ali Babacan, Saraçhane'ye geldi.

BABACAN: GENÇLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ KIRACAK GELİŞMELER OLDU

Polislere saldıran ve çevreye de zarar veren eylemciler için konuşan Babacan, söze "Gençlerimiz sokaklarda, meydanlarda..." diye başladı.

Babacan ardından da, "Türkiye bir gün demokrasiye ulaşır mı diye umutları vardı. Bu hafta olanlar gençlerimizin beklentilerini kıracak gelişmeler oldu, gençler bunun için meydanda." ifadelerine konuşmasında yer verdi.

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GEZİ DAVASINDAN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Ali Babacan, Gezi davasının sonuçlanmasından 2 ay sonra dilekçe vererek şikayetini geri çekmişti.

Babacan, o dönem mahkemeye dilekçe vererek şikayetçi olmadığını belirtmişti.

Babacan, dilekçesinde dava sürecinin hiçbir safhasında mahkemeye mağdur olduğunu söylemediğini ve yargılanan kişilerden şikayetçi olmadığı belirtmişti.