Ali Babacan: İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmeli 2023'ün 10 ayında 253 kadının eşi veya sevdikleri tarafından öldürüldüğünü, 194 ölümün ise "şüpheli" olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Ali Babacan, İstanbul Sözleşmesine geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

AA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Babacan, Türkiye'nin bir başka gündemi olan "İstanbul Sözleşmesi" konusuna da değindi.

Babacan, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" olduğunu da hatırlattı.

Ayrıca bu yılın 10 ayında 253 kadının eşi veya sevdikleri tarafından öldürüldüğünü, 194 ölümün ise şüpheli olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

"İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmeli"

Babacan, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmeli. Cumhurbaşkanı, attığı tek imzayla Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkartarak kadına şiddetle ilgili bu ülkeye verilecek en büyük zararı vermiştir. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak, Türkiye'de kadına karşı şiddete yol açan, açık kapı bırakan bir adımdır. 25 Kasım vesilesiyle Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum: İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönün. Sözleşmenin gereğini yapın. Uygulama konusunda kadınların hakkını verin. Yaşama hakkını bu ülkenin kadınlarına verin.

Babacan, cumartesi günü İstanbul'da toplanarak "Kadına karşı şiddete hayır!" diyeceklerini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)