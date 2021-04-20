Euro
9.7717
0.34%
Dolar
8.09
0.02%
Altın
461.02
0.1%
Borsa
1.377
0%
Bitcoin
454.500
-3.06%
EXEN Coin
26.30
-0.52%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C
    Ali Babacan'dan ittifak açıklaması: HDP'ye kapılarımız açık

    Ali Babacan'dan ittifak açıklaması: HDP'ye kapılarımız açık

    Olası ittifaklarla ilgili konuşan Ali Babacan, Cumhur İttifakı hariç HDP'nin de dahil olduğu diğer partilerle diyaloğa hazır olduklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 07:31
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 07:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün gece Habertürk TV ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk oldu.

    Altaylı'nın gündeme ilişkin sorduğu sorulara yanıt veren Ali Babacan, gelecek seçimlerde ittifak için kimlerle iş birliği yapılacağını ve bunlar arasında HDP'nin olup olmayacağı sorusuna da cevap verdi.

    HDP'YE KAPILARIMIZ AÇIK

    Babacan Cumhur İttifakı hariç HDP'nin de dahil olduğu diğer siyasi partilerle ittifaka açık olduklarını belirterek şu ifadelerini kullandı;

    "Seçim günü gelsin, herhangi bir ittifaka girer miyiz, girmez miyiz, o gün karar veririz. Bütün partilerle diyalog ve istişare içindeyiz. İktidar tarafındaki iki parti bizimle görüşmekten kaçıyor. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Alnımız dik. İktidar tarafındaki iki parti haricindeki diğer partilerle ilişki zeminimiz sıcak. Buna HDP de dahil. Diyalog kapılarımız açık. Geçenlerde bizi ziyarete geldiler"

    Ali Babacan dan ittifak açıklaması: HDP ye kapılarımız açık #1

    Ali Babacan'dan ittifak açıklaması: HDP'ye kapılarımız açık VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir