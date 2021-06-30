DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kapalı mekanlara girişte aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sakarya’da partisinin 1. Olağan Akyazı İlçe Kongresi’nde konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bu dönemde salgının yayılmasında yeniden bir artış görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz” diyerek, kapalı mekanlara girişte aşı zorunluluğu olması gerektiğini belirtti.

"KAPALI MEKANLARA GİRİŞTE AŞI ZORUNLULUĞU GEREKLİ"

Babacan, “Kapalı mekanlara girişte ilave bir tedbir olarak aşı zorunluluğunun düşünülmesi gerektiğini ortaya koymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan: Kapalı mekanlara girişte aşı zorunlu olmalı VİDEO

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"BÖYLECE TOPLUM OLARAK KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETMELİYİZ"

Ali Babacan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bu dönemde salgının yayılmasında yeniden bir artış görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz. Kapalı mekanlara girişte ilave bir tedbir olarak aşı zorunluluğunun düşünülmesi gerektiğini ortaya koymak istiyoruz. Bu işte rehavet olmaz. Özgürce, serbestçe hareket edebilmeliyiz. Bu esnada gereken tedbirlerin alındığından da emin olmalıyız. Böylece toplum olarak kendimizi güvende hissetmeliyiz."



