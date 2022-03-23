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    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü

    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 13:47
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    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü

    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

    Akşam saatlerindeki ziyaretin ardından Babacan, muhalefet partilerine düzenlediği gezilere devam ediyor.

    SIRADAKİ DURAK CHP

    Son olarak Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

    Babacan'ı partiye gelişinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.

    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu yla görüştü #1

    SAADET PARTİSİ VE DEMOKRAT PARTİ'Yİ DE ZİYARET EDECEK

    CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.

    Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik." dedi.

    Babacan'ın, pazar günü yapılacak toplantı öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.

    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu yla görüştü #2

    Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu yla görüştü #3

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