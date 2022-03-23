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- Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü
Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü
- DHA
- 23.03.2022 - 13:27
- Güncelleme : 23.03.2022 - 13:47
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Akşam saatlerindeki ziyaretin ardından Babacan, muhalefet partilerine düzenlediği gezilere devam ediyor.
SIRADAKİ DURAK CHP
Son olarak Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Babacan'ı partiye gelişinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke eşlik etti.
SAADET PARTİSİ VE DEMOKRAT PARTİ'Yİ DE ZİYARET EDECEK
CHP Genel Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 1 saat 30 dakika süren görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.
Ali Babacan, gazetecilerin, görüşmenin içeriğine yönelik sorusu üzerine, "Pazar günkü buluşmamızın gündemini karşılıklı değerlendirdik." dedi.
Babacan'ın, pazar günü yapılacak toplantı öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi.